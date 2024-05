Baseball: solo Oltretorrente accelera nella domenica di Serie A

Si è chiusa la settimana della Serie A, in un weekend di quarto turno che di partite di livello ne ha fatte registrare parecchie tra le 14 (nel complesso) disputate. Andiamo a vedere un po’ più nel dettaglio.

Nel girone B doppia vittoria del Milano 1946 in virtù di un walk-off messo a segno da Cappellano in gara-1 e, poi, in gara-2 con il sacrificio di Fraulini che vale il 3-2 all’extra inning. Di scena anche Settimo e Poviglio, con doppia vittoria della Platform TMC in maniera davvero tesa a livello di punteggio.

Nel girone C si gioca solo Rovigo-Cagliari. Gara-1 è un dominio rodigino per 19-6, ma gara-2 vede una clamorosa rimonta dei sardi che vincono per 8-9 grazie anche a un quinto inning da sette punti. Sono tre ora le formazioni in testa nel gruppo. Il gruppo D, invece mette in mostra il risultato a specchio di Athletics e Fiorentina, che si scambiano i 9-2.

Infine, il girone E vede tutte le sfide svolgersi oggi. La Catalana la spunta in gara-1 su Reggio Emilia prima di venire travolta in gara-2, mentre colgono doppi successi Oltretorrente e Codogno (quest’ultima col brivio).

RISULTATI SERIE A BASEBALL OGGI

Girone B: Modena-Milano 1946 8-9 e 2-3, Settimo-Poviglio 5-8 e 4-5

Classifica: Camec Col (7-1), .875; Tecnovap Vr, Platform-TMC Pov (4-4), Milano 1946* (3-3), .500; Settimo** (1-3) .250; Comcor Mo* (1-5), .167.

*= due partite in meno

**= quattro partite in meno

Girone C: Rovigo-Cagliari 19-6 e 8-9

La classifica: Rovigo, Crocetta e Rimini (5-3) .625; Ronchi (4-4) .500; Padova (3-5) .375; Cagliari (2-6) .333.

Girone D: Athletics-Fiorentina 9-2 e 2-9

Classifica: Nettuno 1945 (8-0), 1.000; Godo (6-2), .750; Fiorentina (5-3), .625; Athletics Bo (3-5), .375; Lions Dolphins Net (2-6), .250; Padule (0-8), .000.

Girone E: Reggio Emilia-Catalana 8-9 e 11-0, Torino-Oltretorrente 0-10 e 2-8, Codogno-Senago 15-4 e 6-5

Classifica: Reggio E., Codogno (6-2) .750; Oltretorrente (5-3) .625; Catalana (4-4) .500; Senago (2-6) .250; Torino (1-7) .125