Baseball: Parmaclima vince la serie contro l’UnipolSai nel sabato di Serie A

Va in archivio il lunghissimo sabato dedicato alla Serie A di baseball, massimo Campionato italiano che, dalla settimana scorsa, ha visto partire anche le squadre del raggruppamento A, le più quotate del lotto. In tal senso nella giornata odierna i riflettori sono stati puntati sul big match tra Parma e UnipolSai Bologna, terminato con il successo dei parmigiani

In gara-1 infatti ad avere la meglio sono stati i bolognesi, imponendosi di misura con il risultato di 2-3, salvo poi subire il cameback degli avversari in gara-2, dove Parmaclima ha vinto per 3-1 vincendo così la serie dopo il match di venerdì. Doppia vittoria agile invece per San Marino, abile a regolare la BBC Grosseto per 2-1 e 4-2 salendo così in testa alla classifica (insieme a Parma). Successo poi per Macerata, squadra che ha fronteggiato senza patemi BSC Grosseto per 0-6 e 1-2.

Nel gruppo B tutto facile per Collecchio, uscita vittoriosa dal vìs-a-vìs con Modena (8-1,7-1), mentre in quello C svetta il trionfo di Crocetta ai danni di Cagliari (11-1, 13-4). Si dividono la posta invece Rimini e Ronchi: in gara-1 a passare sono stati infatti i Romagnoli per 2-0, mentre in gara-2 i friulani hanno pareggiato i conti, vincendo per 8-18.

Passo a svelto nel girone D per Godo e Nettuno. La compagine di Ravenna ha regolato Fiorentino per 9-0 e 6-5, mentre quella laziale ha compiuto un blitz contro la Fiorentina, vincendo per 0-2. Vince poi anche l’Athl Bologna, sul velluto nella sfida con Lions Nettuno. Sabato positivo infine per Reggio Emilia, che ha arginato Ciemme per 7-5 e 2-0 e per Codogno, che ha superato Torino per 0-16 e 0-7. La Serie A di baseball tornerà domani, domenica 5 maggio.