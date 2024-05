ATP Roma, Matteo Berrettini si allenerà domani al Foro Italico: un gradito ritorno al Foro Italico

Un po’ di consolazione. Non sono stati giorni semplici per gli organizzatori del torneo del Foro Italico a Roma. La grande kermesse dell’evento del Foro Italico domani prenderà il via con gli incontri di qualificazione, ma chiaramente la notizia dell’assenza di Jannik Sinner pesa moltissimo sull’interesse da parte del pubblico italiano.

Sinner è stato costretto a dare forfait per il noto problema all’anca e ci sono preoccupazioni sul futuro prossimo dell’altoatesino. A regalare un sorriso il ritorno di Matteo Berrettini sui campi del Foro Italico da cui il giocatore romano mancava da due anni (2022 e 2023). Domani pomeriggio, Matteo effettuerà il suo primo training, intorno alle ore 15 sul campo n.7, insieme al suo coach Francisco Roig.

Sempre domani ci sarà il sorteggio del tabellone principale (ore 12.00) e Berrettini saprà quale sarà il suo avversario nel primo turno. Ricordiamo che in un primo momento il classe ’96 del Bel Paese era presente nel main draw grazie a una wild card, ma vista la defezione del ceco Jiri Lehecka, Matteo è rientrato grazie alla sua classifica, mentre l’invito è stato offerto a Stefano Napolitano.

Un Berrettini che si approccia alla terra della Capitale, forte del successo nell’ATP250 di Marrakech, ma costretto a subire il ko al primo turno del torneo di Montecarlo dal serbo Miomir Kecmanovic e a saltare il Masters1000 di Madrid per una tonsillite. La sua miglior prestazione resta quella dell’edizione 2020, quando si arrese nei quarti a Casper Ruud al termine di un match durissimo, durato 3 set.