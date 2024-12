Matteo Berrettini vince il premio Comeback Player of the Year dell’ATP, è il primo italiano a riceverlo

Matteo Berrettini è stato nominato Comeback Player of the Year dall’ATP. Il riconoscimento è stato dato al giocatore romano dai suoi stessi colleghi, dopo che la shortlist per lo stesso, con le annesse nomination (con all’interno Marin Cilic e Kei Nishikori) era stata determinata dall’International Tennis Writers’ Association (ITWA).

Berrettini, che aveva iniziato l’anno al numero 154 del mondo, lo ha concluso al numero 34, riuscendo nel frattempo a conquistare tre tornei, tutti a livello 250: Marrakech in primavera, poi a luglio Gstaad e Kitzbuehel, sempre sul rosso. Con questo si è portato a quota 10 trofei, che sono stati vicini a essere 11 con la finale disputata a Stoccarda.

Queste le parole del capitolino all’ATP per commentare il riconoscimento: “Sono davvero molto felice di vincere il premio di Comeback Player of the Year. Grazie a tutti peril supporto. Questa è stata una grande stagione, un grande sforzo per me e il mio team. Sono davvero molto felice per quello che abbiamo raggiunto e non vedo l’ora di tornare in campo nel 2025 per altri successi. Grazie ancora per il vostro supporto. Senza voi tifosi questo non sarebbe possibile“.

Berrettini ha chiuso l’anno con un record di 32 vittorie e 12 sconfitte, chiudendo peraltro la stagione con un contributo importante per dare all’Italia la seconda Coppa Davis consecutiva: vittoria nel doppio contro l’Argentina assieme a Jannik Sinner e successo nei due singolari contro Australia e Paesi Bassi (Thanasi Kokkinakis e Botic van de Zandschulp). Aveva già vinto il premio per il Most Improved Player nel 2019, adesso è il primo italiano a ricevere quello per il giocatore dal più importante ritorno in auge nell’annata.