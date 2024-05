ATP Roma, Luca Nardi poco concreto e Rune vince in due set

Pronostici rispettati nella sfida tra Luca Nardi (n.81 della classifica mondiale) e il danese Holger Rune (n.12 del ranking). Il danese l’ha spuntata nel match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 con il punteggio di 6-4 6-4. Più bravo quest’ultimo a giocare meglio i punti importanti e peccato per il pesarese che non poche chance ha avuto nel corso del secondo parziale. Prosegue, quindi, il cammino di Rune e nel terzo round ci sarò l’incrocio con l’argentino Sebastian Baez (testa di serie n.17).

Nel primo set il n.12 del mondo mette grande pressione in risposta quando Nardi deve giocare la seconda di servizio. Qualche errore di troppo dal lato del rovescio per il classe 2003 del Bel Paese e il break arriva puntuale nel terzo game. Poco incisivo Luca in risposta, al cospetto di un Rune molto centrato invece con il fondamentale del servizio. In questo modo, senza concedere alcun quindici nel decimo gioco, la frazione va in archivio sul 6-4 in favore di Holger.

Nel secondo set Nardi sale di livello, riuscendo a entrare maggiormente in risposta e mettendo in seria difficoltà il danese dal lato del dritto. Nel quarto game sono ben sei le palle break costruite dal nostro portacolori, ma la concretezza manca. Come spesso accade nel tennis, il gioco successivo è quello del break per chi l’ha scampata e infatti Rune piazza il break. Strappo decisivo nonostante il tentativo disperato di Luca di rimanere a galla fino all’ultimo nel decimo gioco, chiuso 6-4 dall’avversario.

Leggendo le statistiche, il 61% dei punti vinti con la seconda di servizio e soprattutto il 79% con la prima hanno pesato molto. Danese che ha messo a segno ben 31 vincenti a fronte di 24 gratuiti, mentre per Nardi 9 winners e 17 errori non forzati.