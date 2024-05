ATP Roma, Francesco Passaro cancella tre match-point, piega Rinderknech e approda al secondo turno!

La grinta di Francesco Passaro. In una partita spalmata su due giorni, il nostro portacolori ha conquistato il Pietrangeli, battendo con il punteggio di 6-7 (3) 7-5 7-6 (7) il francese Arthur Rinderknech (n.73 del ranking) nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024.

Dopo una serata di pioggia ieri, il sole ha accolto il successo dell’italiano che quindi giocherà per la prima volta un secondo turno al Foro Italico e affronterà l’olandese Tallon Griekspoor (n.23 del seeding). La partita è ripresa sul 6-5 in favore di Passaro nel secondo set. Il nostro portacolori ha saputo confermare il break maturato ieri e archiviato la pratica della frazione ai vantaggi.

Nel terzo set grande equilibrio in campo, ma l’azzurro nello scambio si fa preferire. Specialmente con il dritto a sventaglio Passaro fa male e il francese fatica a trovare il modo per difendersi. Nel settimo game il giocatore tricolore ha due chance break, ma Rinderknech si salva. Si va al tie-break ed è altalena di emozioni pura. Passaro scappa sul 5-1 e un po’ di braccino gli viene.

L’umbro subisce la parziale rimonta del rivale, ma sul 6-4 ha la chance di chiudere. Un dritto d’attacco però non è incisivo e il rovescio lungolinea del transalpino è letale. Il francese è lui a trovarsi dunque avanti sul 7-6 e non è sufficientemente incisivo in risposta e questo dà forza all’italiano che con classe e grinta va a prendersi un successo molto importante.