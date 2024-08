US Open, Mattia Bellucci e Stefano Napolitano avanzano nelle qualificazioni. Eliminato Gigante

Due vittorie e una sconfitta. Il bilancio in casa Italia è stato questo nella giornata dedicata alle qualificazioni del tabellone maschile degli US Open 2024. In campo sono scesi Stefano Napolitano, Mattia Bellucci e Matteo Gigante.

Ha stupito Napolitano (n.136 del mondo), capace di prevalere nella sfida contro il tedesco Yannick Hanfmann (n.2 del seeding). Un successo netto per l’azzurro con il punteggio di 6-2 6-1. Nel prossimo turno ci sarà da affrontare il polacco Maks Kasnikowski (n.194 del ranking), a segno contro lo statunitense Emilio Nava (n.173 ATP) per 6-2 2-6 6-2.

Pronostici rispettati nel caso di Bellucci. Il n.102 della classifica mondiale affrontava la wild card americana Aidan Mayo (n.292 del ranking). Una vittoria per 6-2 7-5 firmata dal lombardo che nel prossimo round giocherà contro l’argentino Federico Agustin Gomez (n.178 ATP), impostosi per 6-3 7-6 (9) contro l’olandese Gijs Brouwer (n.228 del ranking).

Niente da fare, invece, per Gigante (n.176 del ranking) contro il colombiano Daniel Elahi Galan (n.129 ATP). Il sudamericano ha prevalso in due set con il punteggio di 7-6 (7) 6-4. Peccato soprattutto per l’andamento del primo set in cui Matteo ha avuto due set-point nel tie-break.