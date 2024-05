WTA Roma, Elisabetta Cocciaretto vince la battaglia contro la messicana Zarazua

Elisabetta Cocciaretto voleva questa vittoria nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 e la tennista marchigiana se le è andata a prendere con tanto cuore e voglia di non mollare mai. Una battaglia divisa su due giorni quella con la messicana Renata Zarazua, numero 103 della classifica mondiale, sconfitta in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Adesso al secondo turno la sfida con la francese Caroline Garcia, testa di serie numero ventidue.

Una partita dove le palle break sono state tantissime, ben ventotto alla fine, con le due tenniste che hanno fatto veramente fatica nei propri turni di servizio. Addirittura Zarazua ha conquistato appena il 28% dei punti quando ha servito la seconda.

Il match era cominciato ieri con un dominio assoluto da parte della messicana, che si è portata sul 5-1 con doppio break di vantaggio. Per fortuna è arrivata l’interruzione per pioggia, con l’incontro che è ripreso oggi sul 5-2. Cocciaretto è riuscita a recuperare uno dei due break, accorciando sul 5-4 e avendo anche quattro palle break nel decimo gioco. L’azzurra non è riuscita a sfruttarle, finendo per perdere il primo set per 6-4.

Cocciaretto parte forte nel secondo set e trova il break in apertura, ma arriva l’immediato controbreak della messicana nel terzo game. L’azzurra strappa nuovamente il servizio all’avversaria nel sesto gioco e si porta sul 5-2. Nel nono gioco, però, Cocciaretto spreca la possibilità di servire per il set e subisce un nuovo break da parte di Zarazua. I colpi di scena non sono finiti, perchè quando il tie-break sembrava certo, ecco che arriva un altro break di Cocciaretto, che si prende il set per 7-5.

Anche nel terzo set continuano a fioccare i break. Cocciaretto va avanti 2-0, ma viene ripresa dalla messicana che vince tre game consecutivi e si porta avanti. Controbreak dell’azzurra nel sesto game ed in quello successivo addirittura la marchigiana recupera da 0-40 e si porta sul 4-3. Questo è il momento decisivo, perchè Cocciaretto strappa ancora la battuta all’avversaria nell’ottavo game e poi va a chiudere sul 6-3 il terzo set.