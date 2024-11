Ranking ATP (18 novembre 2024): Jannik Sinner numero 1 fino agli Australian Open! Anche Bellucci nei 100

8 tornei vinti, come non ci riusciva nessuno da Andy Murray nel 2016, due Slam, le ATP Finals, la leadership mondiale. Jannik Sinner è l’uomo del 2024, e su questo ormai le discussioni non ci sono. Una scalata che non è fondamentalmente terminata, per il classe 2001 di Sesto Pusteria, che di tennis ne ha ancora davvero tanto davanti.

Le Finals hanno regalato, oltre al consolidamento del primato di Jannik, anche altre notizie. Innanzitutto, la sua leadership non potrà essere scalfita fino a dopo gli Australian Open, e questo lo avvicinerà alle settimane in vetta di Alcaraz, Nastase e Kuerten (si va dalle 36 alle 43). Poi, Taylor Fritz diventa il primo americano destinato a giocare gli Australian Open, Medvedev permettendo, da testa di serie almeno numero 4 dai tempi di Andy Roddick. Con i soli Challenger attivi oltre ai tornei ATP le posizioni che si muovono sono nella quasi totalità quelle oltre la 50a.

RANKING ATP TOP 10

Lunedì 18 novembre

1. Jannik Sinner 11830

2. Alexander Zverev 7915

3. Carlos Alcaraz 7010

4. Taylor Fritz 5100 (+1)

5. Daniil Medvedev 5030 (-1)

6. Casper Ruud 4255 (+1)

7. Novak Djokovic 3910 (-1)

8. Andrey Rublev 3760

9. Alex de Minaur 3745

10. Grigor Dimitrov 3350

L’Italia può accogliere un altro giocatore, il 50° della sua storia, all’interno dei primi 100. Si tratta di Mattia Bellucci, arrivato in semifinale a Kobe e bravo ad approfittare del fatto che i giocatori attorno a lui non sono stati in grado di fare altrettanto. Questo porta a 9 i rappresentanti del Bel Paese all’interno della massima élite del tennis, con il picco dei sei in top 50 che lascia ben sperare in vista del futuro anche in virtù dell’età media: sono tutti con ancora molti anni di carriera davanti.

ITALIANI IN TOP 200

1. Jannik Sinner 11830

17. Lorenzo Musetti 2600

32. Flavio Cobolli 1472

35. Matteo Berrettini 1380

37. Matteo Arnaldi 1345 (+1)

44. Luciano Darderi 1198

53. Lorenzo Sonego 1026

84. Fabio Fognini 663 (-1)

100. Mattia Bellucci 604 (+4)

110. Luca Nardi 553 (-5)

114. Francesco Passaro 520 (+1)

142. Matteo Gigante 424 (+1)

170. Stefano Napolitano 349 (+1)