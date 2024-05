ATP Roma 2024: Matteo Gigante si arrende all’argentino Francisco Cerundolo

Niente impresa per Matteo Gigante, che si ferma al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024. L’argentino Francisco Cerundolo è un avversario ancora fuori portata per il 22enne romano, che nulla ha potuto contro il numero 22 del mondo, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-1 6-3 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco.

Una partita a senso unico, con il tennista argentino che ha concesso davvero pochissimo all’azzurro, che, invece, si è trovato in grande difficoltà nei suoi turni di servizio. Ben quattordici le palle break messe a disposizione da Gigante, che ha ottenuto solo il 48% dei punti quando ha servito la prima.

Subito break in apertura per Cerundolo, ma Gigante ha tre palle del controbreak consecutive, ma non riesce a sfruttarle. Il tennista italiano perde purtroppo ancora il servizio e va sotto per 3-0. Il romano recupera uno dei due break di svantaggio, ma nel quinto gioco concede ancora il break all’argentino, che va a chiudere la prima frazione sul 6-1 con un altro break anche nel setitmo game.

Nel secondo set Gigante prova a lottare e resiste nei primi game, annullando tre palle break. Avanti 4-3, Cerundolo alza il livello in risposta e si procura due palle break. La seconda è decisiva per l’argentino, che poi tiene a zero il servizio nel game successivo e chiude il secondo set sul 6-3, qualificandosi per il terzo turno.