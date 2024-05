ATP Roma 2024: Francesco Passaro unico superstite azzurro nelle qualificazioni agli Internazionali d’Italia

Sarà uno solo l’italiano in gara nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2024 a livello di secondo turno. Si tratta di Francesco Passaro, mentre per tutti gli altri, come vedremo, sono arrivate eliminazioni spesso nette e, in un paio di casi, almeno con dell’importante e inattesa lotta.

Per Passaro, in particolare, successo di buonissimo livello contro l’americano Aleksandar Kovacevic, numero 8 del seeding cadetto. Quasi due ore per il 7-5 7-5 nel quale, fondamentalmente, il ventitreenne di Perugia è sempre avanti. Adesso per lui la sfida non impossibile al croato Dule Ajdukovic.

Non è invece particolarmente fortunato Francesco Maestrelli, che dopo quasi tre ore di durissima lotta è costretto a cedere al promettente classe 2005 cinese Juncheng Shang, vincitore per 6-1 3-6 6-3. Rimpianti per l’italiano in virtù del fatto di essersi trovato avanti 3-1 nel terzo set, senza però più vincere un game.

Sconfitto con dignità Giovanni Oradini, che nonostante le quasi 300 posizioni di differenza nel ranking ATP tiene testa al brasiliano Thiago Monteiro: il punteggio a favore del sudamericano è di 6-4 6-4. Fin troppo netto, invece, il 6-1 6-1 di Richard Gasquet su Samuel Vincent Ruggeri: il francese, pur se ormai in declino, è pur sempre (ancora) di una categoria differente a oggi.

Infine, lotta e non poco Andrea Picchione, che riesce a portare al terzo set il valido tedesco Maximilian Marterer. E, anzi, sul 5-4 in proprio favore del citato parziale ha anche un match point, ma alla fine è il ventottenne di Norimberga a prevalere per 4-6 6-3 7-5.