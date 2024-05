ATP Roma 2024: tutti i match sospesi e cancellati dell’8 maggio

Non si è completata la prima giornata di gare agli Internazionali d’Italia. La pioggia ha infatti fatto capolino sulla Capitale nel corso del tardo pomeriggio e della serata, costringendo così gli organizzatori a sospendere il Masters 1000 di Roma.

Sul fronte maschile dovevano ancora iniziare quattro incontri: Kecmanovic-Nakashima, Evans-Fognini, Moutet-Safiullin, Gigante-Zeppieri. Il confronto tra il francese Rinderknech e l’italiano Francesco Passaro era sul punteggio di 7-6(3), 5-6 e servizio in favore del padrone di casa.

Tra le donne dovevano invece iniziare sei incontri: Errani-Anisimova, Potapova-Wang, Di Sarra-Gracheva, Saville-Tauson, Sramkova-Pedone, Wang-Volynets. Interrotti quattro match già incominciati: Carle-Siegemund (6-2, 4-6, 2-2), Masarova-Begu (7-5, 3-6), Podoroska-Sorribes Tormo (3-1), Zarazua-Cocciaretto (5-2). Questi incontri verranno recuperati nella giornata di domani (giovedì 9 maggio).

INCONTRI NON GIOCATI INTERNAZIONALI D’ITALIA 8 MAGGIO

ATP MASTERS 1000 ROMA

Kecmanovic vs Nakashima

Evans vs Fognini

Moutet vs Safiullin

Gigante vs Zeppieri

WTA 1000 ROMA

Di Sarra vs Gracheva

Errani vs Anisimova

Potapova vs Wang

Saville vs Tauson

Sramkova vs Pedone

Wang vs Volynets

INCONTRI INTERROTTI OGGI AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

ATP MASTERS 1000 ROMA

Rinderknech vs Passaro 7-6(3), 5-6 e servizio per Passaro

WTA 1000 ROMA

Carle vs Siegemund 6-2, 4-6, 2-2 e 30-15

Masarova vs Begu 7-5, 3-6

Podoroska vs Sorribes Tormo 3-1

Zarazua vs Cocciaretto 5-2