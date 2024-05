ATP Roma 2024, Andrea Vavassori eliminato all’esordio in due set dal tedesco Dominik Koepfer

Si ferma al primo turno il cammino della wild card azzurra Andrea Vavassori agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: all’esordio nel torneo di categoria ATP Masters 1000, sulla terra battuta outdoor di Roma, l’italiano viene battuto sulla Grand Stand Arena dal tedesco Dominik Koepfer, vittorioso per 6-4 6-3 in un’ora e ventotto minuti. Per il teutonico al secondo turno ci sarà lo statunitense Frances Tiafoe, numero 22 del seeding.

Nel primo set l’azzurro parte bene, strappando il servizio al tedesco nel terzo game e poi confermando l’allungo, dopo aver annullato una chance per il controbreak, andando così sul 3-1. Il controbreak arriva però inesorabile nel sesto gioco, quando alla quarta occasione Koepfer trova il 3-3 dopo aver annullato anche due chance per il 4-2 a Vavassori. Il tedesco tiene due turni in battuta a zero e poi nel decimo game spinge sull’acceleratore e trova il break a quindici che vale la chiusura del set sul 6-4 in 46 minuti.

Nella seconda partita continua il momento difficile di Vavassori ed i giochi consecutivi vinti dal teutonico diventano cinque dal 4-4 del primo set, grazie al break a trenta col quale Koepfer si porta poi sul 3-0 non pesante. L’azzurro cancella la palla dello 0-4 e resta aggrappato alla partita, poi però sciupa due palle per il controbreak nel quinto game ed un’altra nel settimo. Nel nono gioco Vavassori vince il primo quindici, ma a seguire Koepfer infila quattro punti consecutivi e va a vincere sul 6-3 in 42 minuti di gioco.

Le statistiche mostrano la predominanza del tedesco, che vince 71 punti contro i 55 dell’azzurro, facendo la differenza soprattutto con la prima di servizio, con la quale si attesta all’85% contro il 65% di Vavassori. Koepfer annulla tre delle quattro palle break concesse e ne sfrutta tre delle otto avute a disposizione. Il teutonico mette a segno più vincenti, 20 contro 12, e concede meno gratuiti, 12 contro 14.