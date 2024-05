WTA Roma 2024, Elisabetta Cocciaretto sotto 2-5 con Zarazua prima della pioggia

La pioggia è ristoratrice per Elisabetta Cocciaretto: sospeso e rinviato a domani il match che vede protagonista l’azzurra contro la messicana Renata Zarazua. Al momento dello stop la tennista italiana era sotto 2-5 nel primo set, score maturato in mezz’ora di gioco, con la centramericana pronta ad andare a servire per incamerare la partita d’apertura del confronto.

L’azzurra aveva tenuto il servizio in apertura di match, poi la messicana aveva infilato cinque giochi di fila, togliendo la battuta a Cocciaretto a zero sia nel terzo che nel quinto game, con un parziale di 20 punti a 5 che aveva indirizzato nitidamente il set. L’azzurra aveva poi tenuto il servizio a trenta prima dello stop, divenuto definitivo in tarda serata.

La messicana aveva vinto, fino alla sospensione, 24 punti contro i 13 dell’azzurra, con il 73% sulla prima ed il 67% sulla seconda, mentre Cocciaretto si era fermata al 44% con la prima ed al 25% con la seconda. Zarazua molto cinica, avendo sfruttato entrambe le palle break a disposizione, anche se in entrambi i casi in realtà ne aveva conquistate tre consecutive.