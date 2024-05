Matteo Berrettini dà forfait al Roland Garros 2024: “Non mi sento pronto”

Matteo Berrettini non parteciperà al Roland Garros 2024. Ad annunciarlo è proprio il tennista romano attraverso una storia Instagram in cui comunica ufficialmente la sua decisione, spiegandone i motivi e fissando i suoi prossimi obiettivi agonistici. Di fatto il finalista di Wimbledon 2021 tornerà in campo direttamente per la stagione sull’erba, rinunciando così definitivamente anche alle residue chance di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi.

“Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi senta ancora pronto per giocare più partite al meglio dei cinque. Per questo ho deciso con il mio team di ritornare per la stagione sull’erba. Grazie come sempre per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza“, si legge nel messaggio dell’azzurro sui social a poche ore dal sorteggio del main draw parigino.

Dopo il brutto infortunio alla caviglia rimediato agli US Open 2023, Berrettini era rientrato dopo oltre sei mesi di stop raggiungendo la finale al Challenger di Phoenix per poi venire subito eliminato al Masters 1000 di Miami. Successivamente il 28enne si era spostato sulla terra battuta, vincendo il 250 di Marrakech a inizio aprile e perdendo al primo turno in quel di Montecarlo. A quel punto è subentrato un nuovo imprevisto, un’influenza trasformatasi in tonsillite e febbre che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid e poi gli Internazionali d’Italia.