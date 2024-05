Atletica, tanti azzurri impegnati domani in giro per l’Europa: Cavalli debutta sui 1500, Bruni di scena a Castellón

I Campionati Europei 2024 di atletica leggera sono ormai alle porte e questa è l’ultima settimana valevole per la qualificazione alla rassegna continentale di Roma (7-12 giugno). La data limite è infatti domenica 26 maggio, di conseguenza tanti atleti gareggeranno nei prossimi giorni per centrare lo standard per gli Europei o migliorare il piazzamento nel ranking.

Fari puntati dunque già domani su vari meeting in giro per il Vecchio Continente che vedranno protagonisti diversi azzurri. Uno dei “campi” principali di mercoledì 22 maggio sarà quello di Marsiglia, con il debutto stagionale all’aperto sui 1500 metri della finalista mondiale di Budapest 2023 Ludovica Cavalli (fu 11ma con il personale di 4:01.84) che si confronterà con due atlete da sub-4 minuti in carriera come l’etiope Axumawit Embaye e l’ugandese Winnie Nanyondo oltre all’altra italiana Marta Zenoni in crescita fino al 4:05.71 di Milano a fine aprile.

Nella kermesse francese sono attesi anche Alice Mangione sui 400 e Simone Barontini (per riscattarsi dopo il ritiro di Chorzow) sugli 800. A Castellón, in Spagna, vedremo nuovamente in pedana Roberta Bruni tre giorni dopo il secondo posto in Diamond League a Marrakech nel salto con l’asta (4.65), mentre nel triplo dovrebbe essere al via Dariya Derkach dopo il 13.84 di Savona.

Italia rappresentata inoltre a Kladno (Repubblica Ceca) da Irene Siragusa, chiamata ad un doppio impegno su 100 e 200, ma anche dalla staffettista Rebecca Borga sui 400 e da Alessio Mannucci nel disco dopo il 62.64 di sabato scorso a Lisbona. Da monitorare infine Anna Bongiorni a Bergen (Norvegia) sui 200 e l’argento iridato 2023 della 4×100 Roberto Rigali a Nerja (Spagna) sui 100.