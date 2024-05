Atletica, Leonardo Fabbri cerca la sassata da 23 ad Asti. Ceccarelli debutta, Tortu rinuncia, c’è Tecuceanu

Leonardo Fabbri sarà la grande stella del Grifone Meeting, che andrà in scena giovedì 23 maggio ad Asti (nuova sede dopo Castiglione della Pescaia e Grosseto). Il fresco primatista italiano di getto del peso, capace di una funambolica bordata da 22.95 metri a Savona e reduce dal 22.59 di Lucca, cercherà un nuovo guizzo in terra piemontese. Il vice campione mondiale, quinto lanciatore più forte della storia planetaria, proverà ad andare oltre la fettuccia dei 23 metri e dare un messaggio importante in vista dei sempre più vicini Europei di Roma. L’azzurro incrocerà il sudafricano Kyle Blignaut in quella che sarà la penultima gara di questo intenso mese di maggio.

Sui 100 metri era atteso Filippo Tortu, ma il Campione Olimpico della 4×100 ha deciso di rinunciare all’evento e di concentrarsi sugli allenamenti in vista della rassegna continentale. Il velocista brianzolo non era apparso brillante sul mezzo giro di pista a Roma e dunque non sarà sui blocchi di partenza, dove invece vedremo Samuele Ceccarelli. Il Campione d’Europa dei 60 metri, reduce da un inverno sottotono e dal cambio di allenatore, si cimenterà sul rettilineo al suo debutto stagionale. Il toscano si espresse in 10.13 l’anno scorso e proverà ad avvicinare quel riscontro cronometrico affrontando il camerunense Emmanuel Eseme.

Catalin Tecuceanu ha dato una grande dimostrazione di forma correndo gli 800 metri in 1:44.22 a Chorzow e proverà a dare un ulteriore scossone sui due giri di pista, dove incrocerà il keniano Ferguson Rotich (argento olimpico), Francesco Pernici e il bosniaco Amel Tuka. In gara anche Elena Vallortigara (salto in alto), Federica Del Buono (5000 metri), Filippo Randazzo (salto in lungo), Brayan Lopez e Giancarla Trevisan (400 metri), Mohad Abdikadar (1500 metri), Sonia Malavisi (salto con l’asta). In gara anche Ambra Sabatini, portabandiera alle Paralimpiadi di Parigi 2024.