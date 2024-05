Atletica oggi, Diamond League Oslo 2024: calendario gare, orari, tv, streaming, italiani in gara

A poco più di una settimana dal via dei Campionati Europei di Roma (7-12 giugno), prosegue quest’oggi a Oslo la Diamond League 2024 di atletica leggera con la sesta tappa della stagione. Nella capitale norvegese, nella serata odierna di giovedì 30 maggio, andranno in scena i Bislett Games con cinque italiani impegnati oltre a diverse stelle internazionali.

LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE A OSLO DALLE 19.00

Osservato speciale in chiave azzurra il Campione Olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, a caccia di riscatto dopo il pessimo 10.19 di Ostrava per trovare le giuste sensazioni in vista della rassegna continentale. Il velocista lombardo sfiderà alcuni avversari di alto profilo come il sudafricano Akani Simbine, il giapponese Sani Brown, il britannico Jeremiah Azu e l’americano Brandon Hicklin. Italia protagonista anche con Ayomide Folorunso (prima uscita dell’anno a livello individuale) nei 400 ostacoli, Daisy Osakue nel disco, Elena Bellò negli 800 e Pietro Arese sui 1500 che dovrà vedersela con l’oro olimpico in carica Jakob Ingebrigtsen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming dei Bislett Games 2024. La tappa norvegese della Diamond League a Oslo verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena (dalle ore 20.00 alle 22.00); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE OSLO OGGI

Giovedì 30 maggio

19.07 Lancio del disco (femminile)

19.15 Salto con l’asta (maschile)

20.04 400 metri (femminile)

20.16 400 metri (maschile)

20.20 Salto triplo (maschile)

20.38 200 metri (femminile)

20.39 Lancio del disco (maschile)

20.44 5000 metri (maschile)

21.04 100 metri (maschile)

21.11 800 metri (femminile)

21.28 400 ostacoli (maschile)

21.35 400 ostacoli (femminile)

21.50 1500 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE OSLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport Arena, dalle ore 20.00 alle 22.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW; dalle ore 20.00 alle 22.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE OSLO

Lancio del disco (femminile): Daisy Osakue.

100 metri (maschile): Marcell Jacobs.

800 metri (femminile): Elena Bellò.

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso.

1500 metri (maschile): Pietro Arese.