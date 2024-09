LIVE Atletica, Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA: iniziano le finali con Furlani, Simonelli e Derkach

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di finali della Diamond League 2024 in programma in questo weekend a Bruxelles (Belgio). La stagione dell’atletica leggera sta per volgere al termine: dopo le Olimpiadi, e gli ultimi meeting andati in scena valevoli per il circuito itinerante, la doppia giornata nella capitale belga di fatto andrà a chiudere il programma internazionale per l’annata in corso, con un appuntamento ricco di stelle e campioni.

Lo Stadio Re Baldovino di Bruxelles ospiterà la consueta parata di stelle finale che assegnerà i titoli di specialità della Diamond League. Tra i nomi più altisonanti in azione oggi troviamo Armand Duplantis (a caccia dell’ennesimo record del mondo nel salto con l’asta), il norvegese Jakob Ingebrigtsen (che punta al primato mondiale dei 1500 metri), la velocista Julien Alfred (Campionessa Olimpica dei 100 metri) e l’ucraina Yaroslava Mahuchikh (primatista mondiale di salto in alto).

Italia che si presenta quest’oggi con tre atleti. Occhi puntati principalmente su Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli: i due giovani laziali, rivelazioni in questo 2024 nel panorama internazionale, proveranno a far saltare il banco rispettivamente nel salto in lungo e nei 110 ostacoli. Se il classe 2005 se la dovrà vedere con l’ormai solito rivale Miltiadis Tentoglou, per il campione europeo mancherà la concorrenza di Grant Holloway. Sarà della partita anche Dariya Derkach nel salto triplo femminile.

