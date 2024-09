Atletica oggi in tv, Diamond League Bruxelles 2024: orari 13 settembre, programma, streaming, italiani in gara

Tutto pronto allo stadio Re Baldovino di Bruxelles per le Finali della Diamond League 2024, ultimo appuntamento della stagione internazionale di atletica. Quest’oggi si terrà la prima delle due giornate previste per la tappa conclusiva del massimo circuito mondiale, dopo quattordici eventi che hanno definito l’elenco degli atleti qualificati per il meeting belga in cui verrà assegnato il ‘Diamante’ (ed un premio di 30.000 dollari) ai vincitori di ciascuna gara (32 in tutto, 16 per genere).

L’Italia verrà rappresentata nel day-1 da tre atleti, mentre domani sarà il turno di altri cinque azzurri. Mattia Furlani sarà uno dei protagonisti di una finale di salto in lungo che si preannuncia entusiasmante, vista la presenza del fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, dello svizzero campione in carica Simon Ehammer e dei tre giamaicani più competitivi (Pinnock, McLeod e Gayle). Fari puntati poi su Lorenzo Simonelli, che proverà a sfruttare l’assenza del dominatore Grant Holloway per giocarsi qualcosa di importante nei 110 ostacoli. Ripescata in extremis nel salto triplo Dariya Derkach, a caccia di una buona prestazione per avvicinare il podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata delle Finali di Diamond League a Bruxelles. Prevista (dalle ore 20.00) diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALI DIAMOND LEAGUE OGGI

Venerdì 13 settembre

19.11 Lancio del disco (femminile)

19.17 Salto in lungo (maschile)

19.43 Getto del peso (femminile)

19.45 Salto con l’asta (maschile)

20.04 400 metri (femminile)

20.17 100 metri (maschile)

20.28 110 ostacoli (maschile)

20.29 Salto in alto (femminile)

20.35 Lancio del disco (maschile)

20.37 5000 metri (maschile)

20.52 Salto triplo (femminile)

21.01 100 metri (femminile)

21.09 3000 siepi (maschile)

21.29 1500 metri (maschile)

21.40 800 metri (femminile)

21.52 400 metri (maschile)

PROGRAMMA FINALI DIAMOND LEAGUE OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (dalle ore 20.00).

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (dalle ore 20.00); Sky Go e NOW (dalle 20.00).

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI FINALI DIAMOND LEAGUE

Salto in lungo (maschile): Mattia Furlani.

110 ostacoli (maschile): Lorenzo Simonelli.

Salto triplo (femminile): Dariya Derkach.