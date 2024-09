LIVE Atletica, Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA: ultima giornata con Tamberi e Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di finali della Diamond League 2024 in programma in questo weekend a Bruxelles (Belgio). Dopo aver assistito alla prima giornata del fine settimana conclusivo dell’edizione in corso del circuito itinerante, l’attesa sale per il gran finale con gli ultimi eventi previsti allo Stadio Re Baldovino. La stagione dell’atletica leggera è ormai giunta al termine, e la speranza è quella di poter ammirare prestazioni di alto livello per congedare ufficialmente il 2024.

Giornata ricca di interesse anche in casa Italia. Scende in campo il campione olimpico di Tokyo e il detentore del titolo iridato ed europeo nel salto in alto, Gianmarco Tamberi. L’alfiere azzurro, dopo la dolorosa avventura parigina, si è relativamente riscattato conquistando tre meeting dal post Olimpiadi (Chorzow, Rovereto, Bellinzona). Nulla di confrontabile con l’appuntamento a cinque cerchi, ma le vittorie di questo scorcio di stagione confermano che l’azzurro ha ancora sete di vittoria. Tamberi cerca il terzo diamante della carriera dopo i successi del 2021 e del 2022.

Tanta attesa anche per altri due forti atleti azzurri, Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino. Il pesista fiorentino, anch’egli alla caccia di riscatto dopo Parigi, proverà a rendersi protagonista di una gara che si preannuncia entusiasmante. Anche la saltatrice figlia d’arte darà tutto per ottenere un risultato di prestigio, al rientro alle competizioni dalle Olimpiadi. Saranno della partita anche Roberta Bruni (salto con l’asta) e Ayomide Folorunso (400 ostacoli).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda sessione di finali della Diamond League 2024 in programma in questo weekend a Bruxelles (Belgio). Il via dell’evento è programmato alle 18.52. Non perdetevi neanche un minuto della seconda giornata delle finali di Diamond League 2024 con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!