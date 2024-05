Atletica, Marcell Jacobs per il riscatto a Oslo. Folorunso debutta, Arese e Bellò si testano in Diamond League

Quattro italiani saranno protagonisti a Oslo (Norvegia), dove giovedì 30 maggio andrà in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Riflettori puntati su Marcell Jacobs, Campione Olimpico dei 100 metri chiamato a riscattare l’opaca uscita di Ostrava (10.19). Il velocista lombardo incrocerà diversi avversari di rango come il britannico Jeremiah Azu, il sudafricano Akani Simbine, lo statunitense Brandon Hicklin e il giapponese Abdul Hakim Sani Brown.

Ayomide Folorunso farà il proprio esordio stagionale sui 400 ostacoli, specialità di cui è primatista italiana con il tempo di 53.89. L’emiliana è particolarmente attesa sul giro di pista con barriere dopo aver fornito un contributo determinante in staffetta alle World Relays, contribuendo alla qualificazione della 4×400 alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tante stelle al via, su tutte le giamaicane Janieve Russell, Rushell Clayton e Andrenette Knight e l’ucraina Anna Ryzhykova.

Pietro Arese sarà al via dei 1500 metri, dove le grandi stelle saranno il norvegese Jakob Ingebrigtsen e il keniano Timothy Cheruiyot. Il piemontese proverà a replicare alla bella vittoria ottenuta da Federico Riva a Ostrava, l’obiettivo sarà migliorare lo stagionale di 3:34.65 e provare ad avvicinarsi al personale di 3:33.11.

Elena Bellò sarà impegnata sugli 800 metri, dopo aver già corso di recente in 1:59.83. L’azzurra proverà a migliorare quel crono e ad avvicinare il personale di 1:58.97 in una gara dove vedremo al via big come l’etiope Tsige Duguma, la slovena Anita Horvat, la sudafricana Prudence Sekgodiso e l’australiana Catriona Bissett.