Atletica, Ingebrigtsen stella degli Europei di Cross. Battocletti punta al titolo

Sarà il Dokuma Park di Antalya a ospitare gli Europei di Cross 2024, in programma domenica 8 dicembre. La nota località turca, famosa per le sue spiagge e sempre più apprezzata dai turisti, sarà la sede della trentesima rassegna continentale dedicata alle corse campestri. Per l’occasione è stato scelto il polmone verde di questa città, tra l’altro il rischio pioggia non è scongiurato e dunque potrebbe esserci del fango a complicare la vita degli atleti, che comunque non dovranno fare i conti con un profilo altimetrico aspro e impegnativo. Il programma prevede la disputa delle gare seniores, under 23, under 20 e della staffetta mista.

Il norvegese Jakob Ingebrigtsen sarà il grande favorito della gara maschile: il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa dei 5.000 metri andrà a caccia del terzo sigillo in questa manifestazione dopo quelli del 2021 e del 2022 (lo scorso anno era assente a causa di un infortunio). Il fuoriclasse scandinavo incrocerà avversari molto ostici come lo spagnolo Therry Ndikumwenayo (vincitore del recente Cross Internacional de Italica), il francese Yann Schrub (detentore del titolo continentale), il belga Isaac Kimeli, l’altro iberico Adel Mechaal e gli altri due uomini saliti sul podio dodici mesi fa, ovvero il norvegese Magnus Myhre e il belga Robin Hendrix. L’Italia si affiderà a Yeman Crippa, che dopo l’argento del 2019 proverà a essere nuovamente competitivo per le medaglie.

Sul fronte femminile, invece, si preannunciava un vibrante duello tra la nostra Nadia Battocletti e la norvegese Karoline Bjerkeli Groevdal, ma la scandinava si è chiamata fuori alla vigilia. L’azzurra, argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e Campionessa d’Europa di 5.000 e 10.000, si presenterà ai nastri di partenza dopo il terzo posto alla Cinque Mulini e la vittoria al Cross di Alcobendas: ci sono tutte le carte in regola per puntare al primo oro tra le seniores, dopo la rinuncia della vincitrice delle ultime tre edizioni. Va ricordato che la trentina aveva già regolato Groevdal nella volata dei 5000 metri in occasione della rassegna continentale disputata a giugno nella Capitale. Le rivali da temere sono la tedesca Konstanze Klosterhalfen (ma staccata di oltre un minuto ad Alcobendas), la britannica Abbie Donnelly (terza nel 2023) e la turca Yasemin Can (trionfatrice per quattro volte consecutive tra il 2016 e il 2019).

Nella staffetta mista, che si snoda su quattro frazioni (1×1710, 2×1510, 1×1594), la Francia difenderà il titolo e sarà sfidata da Gran Bretagna, Spagna e Italia. La nostra Nazionale schiererà Pietro Arese, Sintayehu Vissa, Marta Zenoni e Sebastiano Parolini. Attenzione al regolamento: non c’è un ordine fisso, si può scegliere di partire con un uomo o con una donna, e chi schierare in seconda, terza e quarta frazione può essere deciso durante la gara a seconda dell’evoluzione. Tra gli under 23 spiccano i britannici Will Barnicoat e David Stone, i danesi Axel Vang Christensen e Joel Ible Lileso, la finlandese Ilona Mononen, le spagnole Angela Viciosa e Maria Forero. Tra gli under 20 partono tra i favoriti l’olandese Niels Laros, il norvegese Andreas Fjeld Halvorsen, la britannica Innes Fitzgerald, la danese Sofia Thogersen e la francese Jade Le Corre.