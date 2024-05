Atletica, Diamond League Stoccolma 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo i Bislett Games di Oslo, la Diamond League 2024 si trasferisce a Stoccolma nella giornata di domenica 2 giugno per il settimo appuntamento della stagione. Il circuito dei diamanti si appresta a vivere dunque la seconda tappa consecutiva nel giro di pochi giorni in Scandinavia, prima di fermarsi per una pausa di oltre un mese in cui ci sarà spazio in primis per gli Europei di Roma.

Saranno tre gli azzurri impegnati nella capitale svedese per un ultimo test agonistico di alto livello in vista della rassegna continentale. Osservata speciale la nuova primatista nazionale dei 100 metri Zaynab Dosso, che proverà a ritoccare ulteriormente l’11.02 di Savona per infrangere la fatidica barriera degli 11 secondi. Al via anche Chituru Ali nei 100 al maschile e Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della Diamond League a Stoccolma. Il meeting svedese verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (dalle ore 18.00 alle 20.00); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA

Domenica 2 giugno

17.20 Getto del peso (femminile)

17.25 Salto in alto (femminile)

17.27 Salto con l’asta (maschile)

18.04 400 ostacoli (maschile)

18.15 100 metri (femminile)

18.23 1500 metri (femminile)

18.32 Salto triplo (femminile)

18.39 3000 metri (maschile)

18.55 Lancio del disco (maschile)

19.00 100 metri (maschile)

19.11 3000 siepi (maschile)

19.32 400 ostacoli (femminile)

19.42 200 metri (femminile)

19.52 800 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, dalle ore 18.00 alle 20.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW; dalle ore 18.00 alle 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.