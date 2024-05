Arnaldi-Jarry in tv, orario ATP Roma 2024: programma, dove vederla, streaming

Matteo Arnaldi affronterà Nicolas Jarry al secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano incrocerà il cileno sulla terra rossa della capitale e cercherà il colpaccio. Il 23enne ligure, numero 37 del ranking ATP, incrocerà il 28enne sudamericano, numero 24 al mondo. Ci sono due precedenti tra i due giocatori, entrambi vinti dal cileno: agli ottavi di finale a Pechino nel 2023, agli ottavi di finale ad Adelaide nel 2024.

L’appuntamento è per sabato 11 maggio, alle ore 11.00 alla Grand Stand Arena. Matteo Arnaldi ha sconfitto il francese Harold Mayot all’esordio sulla terra rossa della capitale e ora cercherà di mettere in difficoltà il numero 21 del tabellone, che farà il proprio esordio nel torneo, dopo aver perso al debutto a Madrid contro Flavio Cobolli. In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro il vincente del confronto tra il cinese Shang e l’italiano Napolitano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Jarry, secondo turno del Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-JARRY ATP ROMA

Domenica 12 maggio

Ore 11.00 Matteo Arnaldi vs Nicolas Jarry – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ARNALDI-JARRY ATP ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming:Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.