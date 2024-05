A che ora corre Jacobs oggi ai World Relays: programma 5 maggio, avversari, tv, streaming. Occhio al fuso…

Stanotte (domenica 6 maggio, ore 04.00) Marcell Jacobs correrà con la 4×100 la finale delle World Relays, i Mondiali di staffette. Dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 grazie al secondo posto ottenuto in batteria, il Campione Olimpico scenderà in pista a Nassau (Bahamas) insieme ai compagni di squadra per disputare l’atto conclusivo. L’obiettivo è quello di agguantare un bel risultato, utile anche per ottenere una buona corsia ai Giochi.

Marcell Jacobs correrà in seconda frazione, sfoderando i propri cavalli sul rettilineo opposto. Nel turno preliminare aveva ricevuto il testimone da Roberto Rigali e lo aveva ceduto a Lorenzo Patta, il quale aveva poi lanciato la chiusura di Filippo Tortu: era la stessa formazione che lo scorso anno conquistò l’argento ai Mondiali. Gli avversari saranno gli USA di Noah Lyles, la Francia, la Gran Bretagna, il Canada, la Giamaica, il Giappone e la Cina.

Dove vedere Jacobs in tv e streaming stanotte? Di seguito l’orario e il palinsesto tv e streaming della finale della 4×100 alle World Relays con Marcell Jacobs in pista. La garà sarà trasmessa in diretta streaming su Eurovision Sport, prevista la differita su RaiSportHD nella mattinata di lunedì, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani, alle Bahamas sono sei ore indietro rispetto a noi.

A CHE ORA CORRE JACOBS STANOTTE ALLE WORLD RELAYS

Lunedì 6 maggio

Ore 04.00 Finale 4×100 alle World Relays – Diretta streaming su Eurovision Sport

COME VEDERE LE WORLD RELAYS IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Garantita una sintesi in differita su RaiSportHD dalle 10.40 alle 12.05 di lunedì 6 maggio.

Diretta streaming: Eurovision Sport. Inoltre sarà garantita una sintesi in differita su Rai Play dalle 10.40 alle 12.05 di lunedì 6 maggio.

Diretta Live testuale: OA Sport.