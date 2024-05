Puppo sul rientro di Sinner: “Tutto procede per il meglio. Certo la prima settimana a Parigi…”

Il torneo di Roma è andato in archivio e alcuni spunti ci sono in vista del Roland Garros, che inizierà il 26 maggio (tabellone principale). La vittoria nel tabellone maschile, condizionato da assenze e sorprese, è andata al tedesco Alexander Zverev. Il nativo di Amburgo si è imposto in due set (6-4 7-5) contro il cileno Nicolas Jarry, dando conferma di quanto ci si aspettava alla vigilia.

Una vittoria che può essere un’indicazione in vista dello Slam di Parigi: “Zverev, per quanto ha fatto vedere, è uno dei favoriti. Aveva già vinto a Roma nel 2017, ma l’aveva fatto in un’età diversa. La sua maturità e la completezza di gioco danno a questo successo dei connotati diversi. Sarà testa di serie n.4 nel sorteggio e questo potrebbe pesare nel percorso del Major sulla terra rossa transalpina. Per questo, il sorteggio del tabellone principale (giovedì 23 maggio alle ore 14.00, ndr) avrà un peso“, ha dichiarato Puppo.

Internazionali d’Italia 2024 in cui l’Italia ha risentito dell’assenza del suo più grande interprete, Jannik Sinner, e dei malanni di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e di Matteo Arnaldi. Controprestazione anche per Jasmine Paolini, che però ha saputo riscattarsi in coppia con Sara Errani, vincendo il titolo nel doppio femminile. Quest’ultima affermazione ha portato a una statistica interessante: “Si sapeva già quanto l’Italia fosse ben posizionata nella Race. Tuttavia, solo il Bel Paese può vantare giocatori in tutte le classifiche nella top-8: Jannik Sinner n.1; Jasmine Paolini n.8; Vavassori/Bolelli n.3 ed Errani/Paolini n.5“. Un dato rilevante che vorrebbe dire qualificazione alle ATP Finals in tutte le categorie previste.



Puppo si è poi espresso sulla partecipazione di Novak Djokovic (n.1 del mondo) all’ATP250 di Ginevra, tracciando una differenza rispetto al 2021 quando decise di disputare tornei ravvicinati al Roland Garros: “Nel 2021 era un’altra versione del serbo, per motivazioni ed effettivo livello sul campo. In queste condizioni non è mai accaduto, per di più sulla terra rossa di Ginevra che è un po’ diversa da quella di Parigi“.

In chiusura, una battuta su Jannik Sinner: “Al di là della mia sorpresa che un selfie che ha concesso Jannik a un tifoso sia diventato oggetto d’indagine perché, ingrandendo lo schermo del suo telefono, si è notata una chiamata in corso ad “Anna” (collegamento al presunto flirt dell’altoatesino con la tennista russa Anna Kalinskaya ndr), credo che le cose procedano per il meglio. Il fatto che Cahill sia partito e lo abbia raggiunto a Montecarlo io l’avevo percepito come un segnale confortante, ma finché non arrivano notizie ufficiali è sempre bene aspettare. Inoltre, a quanto pare, Sinner è in lista per fare la conferenza stampa pre-Roland Garros il 24 maggio, vedremo. Di sicuro, sia lui che Alcaraz, in caso di presenza, dovranno fare i conti all’inizio con problemi per la loro inattività. La prima settimana per loro non sarà semplice“.