Alexander Zverev ambizioso in vista del Roland Garros: “Se gioco bene, vinco contro chiunque”

Alexander Zverev è il vincitore dell’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. Con il punteggio di 6-4 7-5 il tedesco ha sconfitto il cileno Nicolas Jarry e per la seconda volta in carriera ha vinto l’ambito torneo del Foro Italico, bissando quanto accaduto nel 2017. Una vittoria significativa, dopo il bruttissimo infortunio alla caviglia del Roland Garros 2022.

Con questo risultato Zverev da oggi è n.4 del mondo e può proiettarsi in vista dello Slam parigino, che inizierà il 26 maggio (tabellone principale), con grande ambizione: “L’ho già detto tante volte e lo ripeterò ancora: sono uno che sa che quando non gioco bene posso perdere contro chiunque, ma che quando gioco bene posso battere chiunque. Questa è la mia mentalità, la penso così. So che devo concentrarmi su me stesso, trovare il mio ritmo a Parigi come ho fatto qui, quindi tutto dipenderà dalla mia racchetta“, ha detto il tedesco in conferenza stampa.

“Prima di questo torneo, il tour sulla terra battuta non era andato bene come mi aspettavo. Si tratta solo di trovare il proprio ritmo. Sono felice di averlo potuto fare qui subito prima del Roland Garros. Spero di poter continuare così a Parigi e di esprimere lì il mio miglior tennis. È un appuntamento a cui tengo particolarmente ed è il torneo che voglio vincere. Parliamo del Major più difficile dal punto di vista fisico“, ha aggiunto Zverev.

Sui favoriti per la vittoria finale, il nativo di Amburgo ha dichiarato: “Djokovic sarà al massimo livello, vedrete, lui è fatto così. Nadal giocherà molto meglio che a Madrid e Roma, ne sono sicuro. Per quanto riguarda Jannik e Carlos Alcaraz, dipende dalla loro salute. Se stanno bene, sono due dei migliori giocatori al mondo, non c’è dubbio, ho visto che Sinner ha caricato una foto dell’allenamento, quindi immagino che si senta bene in campo“.