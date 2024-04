Matteo Berrettini ha guadagnato 51 posizioni nel ranking ATP! E nella Race verso le Olimpiadi…

La vittoria finale del torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco, permette a Matteo Berrettini, che ha sconfitto nell’ultimo atto l’iberico Roberto Carballes Baena, campione uscente, per 7-5 6-2, di scalare il ranking ATP nell’aggiornamento ufficiale di domani.

Berrettini, grazie al successo nella manifestazione marocchina rientra prepotentemente in top 100: l’azzurro era 135° a quota 470 lunedì scorso, ma con i 250 punti conquistati a Marrakech si porta al numero 84 del mondo, salendo a quota 720, dal momento che non avrà punti da scartare domani.

Con il successo ottenuto quest’oggi, inoltre, Berrettini diventa il numero 89 della Race to Paris, la graduatoria che determinerà i qualificati alle Olimpiadi in singolare, con 545 punti, pur restando, però, l’ottavo tra gli italiani della graduatoria. In questo caso all’azzurro converrebbe contare sul ranking protetto di numero 74.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 8 APRILE

Ranking lunedì 1° aprile: 470, 135° posto.

Punti da scartare lunedì 8 aprile: 0.

Punti da incamerare lunedì 8 aprile: 250 (vittoria Marrakech 2024).

Ranking lunedì 8 aprile: 720 punti, 84° posto.

RACE TO PARIS MATTEO BERRETTINI

Matteo Berrettini è 89° con 545 punti, ottavo tra gli italiani. (Al momento potrebbe sfruttare il ranking protetto per il numero 74, ma non sarebbe sufficiente per rientrare tra i primi 4 italiani).