Il ritorno di Matteo Berrettini: “Questo è solo l’inizio”

È il grande ritorno di Matteo Berrettini: l’azzurro dopo un paio di anni ricchi di difficoltà a livello fisico sembra essere tornato vicino al top e lo ufficializza conquistando il successo del torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco. Battuto in due set lo spagnolo Roberto Carballes Baena, per 7-5 6-2, in un incontro apparso sempre nelle mani del romano.

L’azzurro torna nella top-100 del ranking ATP ed è super entusiasta a fine match, partendo però con delle dichiarazioni nei confronti del rivale iberico: “Prima di tutto voglio congratularmi con Roberto per la settimana. Diventa sempre più duro affrontare questi ragazzi. Hai detto delle bellissime parole, le apprezzo e ti auguro il meglio per la stagione”.

Sulla manifestazione marocchina: “Ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo torneo. Sono arrivato qui nel 2018 ed il torneo è migliorato tantissimo. So degli sforzi che fate, ci avete accolto benissimo. Congratulazioni per tutto”.

Il suo momento: “Voglio ringraziare il mio team, i due che sono qua e tutti quelli che sono a casa. Sono stati due anni duri e grazie anche a loro ho superato tutti i momenti difficili. Il mio corpo non mi permetteva di giocare. Poi è il compleanno di mia mamma. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino in questi anni e che mi hanno supportato nei momenti più difficili”.

Ed infine: “Ringrazio anche il pubblico. Non è facile trovare questo tipo di pubblico nei 250. Siete stati meravigliosi in ogni match che ho giocato”.