Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la vittoria a Marrakech? Il montepremi per il ritorno tra i grandi

Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano ha sconfitto lo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set, offrendo un tennis spumeggiante e tonico sulla terra rossa della località marocchina. Il romano si è imposto di prepotenza con il punteggio di 7-5, 6-2 ed è tornato ad alzare al cielo un trofeo a distanza di due anni dall’ultima volta (Queen’s e Stoccarda nel 2022). Dopo sei mesi di inattività agonistica in seguito a un infortunio, la sconfitta in finale al Challenger di Phoenix e la battuta d’arresto al primo turno del Masters 1000 di Miami, il 27enne ha battuto un colpo perentorio.

Matteo Berrettini è tornato di prepotenza nella top-100 del ranking ATP e da domani sarà il nuovo numero 84 al mondo. Il finalista di Wimbledon ha completato la cavalcata sul mattone tritato nordafricano dopo aver battuto il kazako Alexander Shevchenko, lo spagnolo Jaume Munar, Lorenzo Sonego e l’argentino Mariano Navone. Ora è tutto pronto per il Masters 1000 di Montecarlo, dove si andrà a caccia di un nuovo grande risultato beneficiando della wild card.

Questo è per quanto concerne la parte agonistica, ma c’è chiaramente anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo di Marrakech? Il montepremi è pari 88.125 dollari statunitensi (circa 81.200 euro). La cifra non è altissima considerando gli assegni che circolano in altri tornei, ma chiaramente questa competizione non vale un 500, un 1000 o uno Slam.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEO BERRETTINI A MARRAKECH?

88.125 dollari (circa 81.200 euro).