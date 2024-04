WTA Madrid, Jasmine Paolini inarrestabile: travolge Garcia e accede agli ottavi!

Jasmine Paolini, per la seconda volta in carriera e prima in maniera tanto netta, batte Caroline Garcia in quel del WTA 1000 di Madrid. La toscana s’impone con il punteggio di 6-3 6-2 e riesce a fare il proprio ingresso nelle migliori 16 del torneo spagnolo: ora sfiderà Mirra Andreeva, che da domani sarà diciassettenne. Sarà il primo confronto tra la numero 1 d’Italia e la giocatrice di Krasnoyarsk su cui parecchi puntano per il futuro.

Inizio di match particolarmente equilibrato, perché fondamentalmente nessuna delle due sembra poter prendere il sopravvento sull’altra. Ma, se le premesse sono quelle di una lotta, chi vuole dimostrare di non volerla è proprio Paolini, che ha tre palle break in un duro quarto game, tutte annullate da Garcia con il servizio che l’aiuta tantissimo. Due giochi dopo, però, un paio di palle corte sbagliate dalla francese aprono la strada al dritto incrociato che vale all’italiana il 4-2, rapidamente trasformato in 5-2. Il 6-3 arriva con buona rapidità, ma ancora non è nulla.

Se è vero che la francese qualche errore di troppo lo commette, è altrettanto vero che Paolini non sbaglia praticamente nulla e si trova in uno stato di trance agonistica. Arriva così il 2-0 immediato nel secondo set, ma sul 2-1 c’è il suo unico passaggio a vuoto, quello che sembra rimettere in partita Garcia. La transalpina, però, non trova feeling con il discorso smorzata a qualsiasi livello, elargisce un altro break e per lei si fa notte. L’italiana, infatti, comincia a non concedere più niente, spingendo sempre negli angoli oppure in profondità e utilizzando ogni volta il minimo spiraglio per andare a segno, in un paio di casi anche con un pizzico di fortuna. Il 6-2 è l’emblema di una performance davvero di primissimo livello.

Al di là del conto vincenti-errori gratuiti (18-22 Garcia, 15-8 Paolini), per l’azzurra il dato più impressionante riguarda il rendimento della prima: 87,5% di punti vinti nell’ora e 3 minuti di gioco. Detto in altri termini, ha perso solo quattro punti su 32 quando l’ha servita.