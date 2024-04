LIVE F1, GP Cina 2024 in DIRETTA: sabato con Sprint e qualifiche per la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race e delle qualifiche del Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai ci attende un sabato davvero intenso dato che vivremo prima la gara su distanza ridotta, quindi la caccia alla pole position in vista della gara di domani.

La giornata prenderà il via alle ore 05.00 italiane (le ore 11.00 locali), mentre alle ore 09.00 sarà la volta delle qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza del Gran Premio che si disputerà domenica sempre alle ore 09.00 italiane. Ci attende una gara su distanza di 100 chilometri nella quale potrà accadere di tutto, specialmente se si dovesse ripresentare la pioggia, che ha rivoluzionato ogni scenario nella Sprint Qualifying.

La prima fila della Sprint Race sarà tutta inglese, dato che di fianco a Lando Norris ci sarà Lewis Hamilton, abile a domare la pista viscida. Seconda fila con Fernando Alonso e Max Verstappen, terza con Carlos Sainz e Sergio Perez, quarta con Charles Leclerc e Oscar Piastri, mentre in quinta troveremo Valtteri Bottas e Guanyu Zhou davanti a George Russell.

La Sprint Race del Gran Premio di Cina prenderà il via alle ore 05.00. Le qualifiche in vista della gara di domani, invece, scatteranno alle ore 09.00.