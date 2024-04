F1, Sergio Perez: “Ottimo 2° posto dopo aver rischiato grosso nel Q1. La pole? Non era possibile”

Sergio Perez sorride dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai abbiamo vissuto una Q3 che ha confermato come la Red Bull sia assolutamente imprendibile con Max Verstappen che, dopo aver vinto la Sprint nel cuore della notte italiana, ha stampato anche il miglior tempo nella Q3.

L’olandese è sceso fino ad uno stellare 1:33.660 con 322 millesimi di vantaggio proprio sul pilota messicano che, giova ricordarlo, ha rischiato grosso nella Q1, evitando il taglio per pochissimi centesimi. Seconda fila con Fernando Alonso terzo a 488 millesimi e Lando Norris quarto a 505, mentre in terza troviamo Oscar Piastri quinto a 613 e Charles Leclerc sesto a 629. Settimo Carlos Sainz a 637, davanti a George Russell, ottavo a 773.

Al termine delle qualifiche odierne, “Checo” ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito. “Sono state tre manche molto intense, quasi venivo eliminato già nella Q1 per colpa del traffico. Ho abortito un giro, sono tornato ai box e, con le gomme molto calde, sono riuscito ad evitare l’eliminazione”.

Sergio Perez prosegue nella sua analisi: “Con il passare dei minuti la macchina è migliorata ma alla fine mi è mancato qualcosa per provare la pole position. Il risultato è comunque fantastico, la pista è cambiata molto e noi di pari passo abbiamo modificato il bilanciamento per adattarci all’evoluzione. Domani in gara? L’importante sarà avere un buon ritmo come abbiamo visto nelle prove libere”.