F1, Verstappen domina la Sprint in Cina davanti a Hamilton e Perez. Sfida accesa tra le Ferrari

Prova di forza disarmante a Shanghai per Max Verstappen, che domina la Sprint del Gran Premio di Cina 2024 in occasione del quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull, partito quarto dopo le caotiche Sprint Qualifying di ieri, ha impostato una gara in progressione resistendo nei primi giri agli attacchi di uno scatenato Carlos Sainz (anche a causa di problemi alla batteria) per poi fare la differenza con un ritmo mostruoso.

Il tre volte campione iridato, terzo dopo lo start grazie all’errore del pole-man Lando Norris (finito fuori pista per cercare di tenere la leadership su Hamilton all’esterno) in curva 1, si è acceso nella fase centrale della manche superando senza problemi l’Aston Martin di Fernando Alonso e al 9° giro la Mercedes del suo storico nemico Lewis Hamilton.

Nella seconda metà della Sprint (19 giri totali) Verstappen è riuscito a fare il vuoto, girando anche 1″ al giro più veloce della concorrenza e accumulando alla fine un margine di 13″ sul suo primo inseguitore Hamilton, che ha portato a casa una buona piazza d’onore considerando le difficoltà della sua W15 sull’asciutto. Top3 completata dalla Red Bull del messicano Sergio Perez, che ha approfittato del duello rovente tra gli spagnoli Alonso e Sainz per effettuare un doppio sorpasso ed involarsi verso la terza posizione davanti alla Ferrari di un positivo Charles Leclerc, protagonista a sua volta di una sfida particolarmente infuocata con il compagno di squadra iberico nel finale.

In zona punti (riservata ai primi 8) anche le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, oltre alla Mercedes di un George Russell autore di una discreta rimonta da centro gruppo con gomme soft. Ritirato Alonso dopo aver riportato una foratura nella battaglia in pista con la SF-24 di Sainz.

CLASSIFICA SPRINT GP CINA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing LEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+13.043 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+15.258 – –

4 Charles LECLERC Ferrari+17.486 – –

5 Carlos SAINZ Ferrari+20.696 – –

6 Lando NORRIS McLaren+22.088 – –

7 Oscar PIASTRI McLaren+24.713 – –

8 George RUSSELL Mercedes+25.696 – –

9 Guanyu ZHOU Kick Sauber+31.951 – –

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+37.398 – –

11 Daniel RICCIARDO RB+37.840 – –

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+38.295 – –

13 Esteban OCON Alpine+39.841 – –

14 Lance STROLL Aston Martin+40.299 – –

15 Pierre GASLY Alpine+40.838 – –

16 Yuki TSUNODA RB+41.870 – –

17 Alexander ALBON Williams+42.998 – –

18 Logan SARGEANT Williams+46.352 – –

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+49.630 – –

20 Fernando ALONSO Aston Martin– 2