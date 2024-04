F1, Leclerc duro con Sainz: “Non c’era bisogno, non è bello quando due compagni si toccano”

Charles Leclerc prova a smorzare, almeno in parte, i toni al termine della sua Sprint Race del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai la vittoria, tanto per cambiare, è andata al solito Max Verstappen (davanti a Lewis Hamilton e Sergio Perez) ma ha fatto molto discutere quanto avvenuto in casa Ferrari.

Il nativo di Montecarlo ha chiuso al quarto posto proprio davanti a Carlos Sainz, ma il contatto tra i due piloti del Cavallino Rampante avvenuto in curva 14 nel corso del 16° giro proprio non è piaciuto a Charles, che ha concluso la sua gara con un team radio durissimo nel quale, senza mezzi termini, sentenziava che il suo compagno di team battagliasse più contro di lui che contro i rivali.

Interpellato sull’argomento, il pilota con il numero 16 sul cupolino ha detto la sua su quanto avvenuto con il compagno di scuderia: “Non mi aspettavo una sua resistenza così dura – ammette ai microfoni di Sky Sport – Ad ogni modo abbiamo già vissuto altre battaglie tra di noi. A volte sono stato più aggressivo io, oggi penso proprio che sia stato lui il più aggressivo”.

“Ci sarà da discutere – prosegue – come abbiamo sempre fatto in questi casi. Non sono preoccupato, ne parleremo e chiariremo. Quando c’è un contatto tra due compagni di team non è mai bello. Lui poi mi sembrava in difficoltà con le gomme, per cui non c’era bisogno di arrivare a questo. Abbiamo vissuto una gara nella quale era molto difficile superare visto che quasi tutti in zona avevamo il DRS, per cui i 2.5 secondi persi in quel frangente hanno fatto sì che Sergio Perez potesse scappare”.

Ultima battuta sulle qualifiche delle ore 09.00 in direzione gara domenicale: “Sarà fondamentale arrivare davanti a Max Verstappen se vorremo avere chance domani in gara. Io ho ritrovato il mio feeling con la vettura durante le qualifiche di ieri, ma oggi non so come potranno andare le cose. La linea è molto sottile”.