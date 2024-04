F1, volano gli stracci tra Leclerc e Sainz. Il team-radio eloquente del monegasco

“Dobbiamo parlare. Lui [Carlos Sainz ndr] sta battagliando con me più di tutti gli altri rivali”. Parole durissime di Charles Leclerc rilasciate in un team radio mentre stava tagliando il traguardo della Sprint Race del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai il successo è andato a Max Verstappen, ma alle sue spalle qualcosa di importante è accaduto.

Non stiamo parlando tanto del secondo posto di Lewis Hamilton o del podio di Sergio Perez, quanto del duello intenso, forse fin troppo, tra Carlos Sainz e Charles Leclerc. I due ferraristi nella gara odierna sono andati ai “ferri corti” con un corpo a corpo che, da un lato ha regalato emozioni a non finire al pubblico, dall’altro ha fatto vivere al team principal Frederic Vasseur quei momenti davvero con il cuore in gola.

Tutto è iniziato nelle battute conclusive. Giro 16 sui 19 previsti. Carlos Sainz, dopo tanti giri in zona DRS con Fernando Alonso, tenta l’attacco al connazionale. Attacco duro in accelerazione in uscita di curva 6. Il due-volte campione del mondo tiene duro e manda il ferrarista all’esterno. Nessuno dei due molla. Carlos Sainz sfrutta il lato e lo attacca di nuovo ma, a quel punto, “Nando” sbaglia e tocca il rivale in curva 8-9. Entrambi vanno larghi e Sergio Perez ringrazia e li passa.

Alle loro spalle si presenta anche Charles Leclerc che prende la scia del vicino di box nel lunghissimo rettilineo che porta a curva 14, lo attacca all’esterno, ma il compagno di team tira la staccata molto oltre il limite. Perde leggermente il controllo della sua SF-24 e arriva il contatto tra la posteriore sinistra del nativo di Madrid e la posteriore destra del monegasco. Un rischio clamoroso che, ripensando al team radio di Charles, poteva essere evitato.

Il classe 1997, a quel punto, si è rimboccato le maniche e ha nuovamente sfidato il compagno di team affondando l’attacco in curva 2, con un sorpasso davvero spettacolare. “Volano gli stracci” in Ferrari? Lo vedremo sin da domani, con la gara domenicale che prenderà il via alle ore 09.00.