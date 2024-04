Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2024: Verstappen precede Hamilton e Perez, 4° Leclerc che passa Sainz

Si è appena conclusa la Sprint Race del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai il successo è andato, tanto per cambiare, a Max Verstappen. Il pilota del team Red Bull, partito quarto, non ha spinto nei primi giri gestendo le gomme. Quando ha deciso di cambiare marcia ha superato prima Alonso poi Hamilton chiudendo con 13.0 sull’inglese e 15.2 su Sergio Perez.

Quarte e quinte le due Ferrari. All’interno della scuderia di Maranello si sono vissuti momenti intensi. Carlos Sainz stava volando verso il podio ma il contatto con Fernando Alonso lo ha penalizzato. A quel punto Charles Leclerc ne aveva di più e, dopo un contatto in fondo al lungo rettilineo, il monegasco ha piazzato un grande sorpasso sul vicino di box nel giro successivo. Seste e settime le due McLaren di Lando Norris (che partiva dalla pole position ma è stato mandato lungo in curva 1 al via da Lewis Hamilton) e Oscar Piastri.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio l’ordine di arrivo della gara su distanza ridotta sul tracciato cinese.

ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE GP CINA 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+13.043 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+15.258 – –

4 Charles LECLERC Ferrari+17.486 – –

5 Carlos SAINZ Ferrari+20.696 – –

6 Lando NORRIS McLaren+22.088 – –

7 Oscar PIASTRI McLaren+24.713 – –

8 George RUSSELL Mercedes+25.696 – –

9 Guanyu ZHOU Kick Sauber+31.951 – –

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+37.398 – –

11 Daniel RICCIARDO RB+37.840 – –

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+38.295 – –

13 Esteban OCON Alpine+39.841 – –

14 Lance STROLL Aston Martin+40.299 – –

15 Pierre GASLY Alpine+40.838 – –

16 Yuki TSUNODA RB+41.870 – –

17 Alexander ALBON Williams+42.998 – –

18 Logan SARGEANT Williams+46.352 – –

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+49.630 – –

20 Fernando ALONSO Aston Martin–