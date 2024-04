F1, Sainz smorza i toni: “Leclerc dice che sono stato troppo aggressivo? Forse…Mi scuso”

Carlos Sainz cerca di mettere alle spalle quanto accaduto nella Sprint Race del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai, infatti, mentre Max Verstappen vinceva la sua ennesima gara, in casa Ferrari andava in scena un duello molto intenso, forse troppo, che ha suscitato non poche polemiche tra i due piloti.

Charles Leclerc, dopo aver ricevuto un “tocco” del compagno di scuderia in curva 14, non le ha mandate a dire in un team radio molto duro. Lo spagnolo, dal canto suo, prova a smorzare le polemiche. “La mia gara? Di sicuro ho avuto una bella partenza – spiega ai microfoni di Sky Sport – Nelle prime fasi ho spinto al massimo per provare a passare Max Verstappen. Sapevo che, se fossi riuscito ad andargli davanti, potevo anche vincere la gara. Ho provato a sfruttare le gomme nuove, ma non è stato sufficiente”.

Il nativo di Madrid prosegue nel suo racconto: “Con quegli attacchi ho distrutto le mie gomme. A quel punto ho iniziato a gestire la situazione. Sono riuscito a riprendere Fernando Alonso, l’ho passato, ma lui ha risposto. Penso in maniera molto ottimistica. Siamo arrivati ad un contatto che ci è costato le rispettive gare. Direi che forse è andato oltre il limite”.

Ultima battuta su quanto avvenuto poco dopo con Charles Leclerc: “Dopo il contatto con Alonso ho subito danni alla vettura e mi si sono sporcate le gomme. In poche parole scivolavo ovunque. Quando mi ha attaccato ero in difficoltà con la macchina. Lui dice che sono stato troppo aggressivo? Sarà così allora…diciamo che mi scuso”.