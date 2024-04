DIRETTA F1, qualifiche GP Cina 2024: la Ferrari spera nell’asciutto

Una Sprint Race aperta a più soluzioni. Red Bull favorita in qualifica

Buongiorno amici di OA Sport. Nella notte si disputerà alle 5.00 la Sprint Race del GP di Cina 2024 di F1. Noi vi aggiorneremo invece in questa Diretta testuale a partire dalle 9.00 con le qualifiche.

Facciamo chiarezza. Ieri (venerdì 19 aprile) si sono disputate le qualifiche relative alla Sprint in programma all’alba di sabato 20 aprile. Dunque le qualifiche di oggi non c’entrano nulla, saranno una competizione a parte che servirà a delineare la griglia di partenza in vista della gara di domenica 21 aprile.

Quest’oggi la pioggia non dovrebbe fare capolino. In condizioni di asciutto la Red Bull è sembrata un gradino sopra rispetto alla concorrenza, peraltro con un Sergio Perez che si è dimostrato pimpante come raramente nelle ultime occasioni, a tal punto dal poter pensare di impensierire il campione del mondo Max Verstappen.

Chi spera nell’asciutto è senz’altro la Ferrari, apparsa difficile da guidare sull’asfalto umido e sopravanzata persino da Aston Martin, McLaren e Mercedes. La scuderia di Maranello si attende di ritornare almeno seconda forza in condizioni normali.