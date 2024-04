GP Liberazione 2024: programma, percorso, altimetria, tv, streaming

Oggi giovedì 25 aprile va in scena il GP Liberazione 2024. Si tratta della tradizione corsa ciclistica che si svolge a Roma nel giorno della Festa della Liberazione. Si gareggerà in un circuito ricavato attorno alle Terme di Caracalla, ogni giro è lungo sei chilometri. La zona di partenza e arrivo è posizionata proprio in viale delle Terme di Caracalla, in seguito i corridori affrontano le strade che costeggiano Porta Ardeatina, le Mura Romane, la Piramide Cestia e Porta San Paolo.

Il dislivello non concede mai tregua ai partecipanti, con continui saliscendi. Gli Under 23 si cimenteranno sulla distanza complessiva di 138 km (23 giri), mentre le donne saranno impegnate su un totale di 96 chilometri (16 giri). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il percorso, l’altimetria, il palinsesto tv e streaming del GP Liberazione 2024. Non sono previste dirette tv e/o streaming a copertura dell’evento.

CALENDARIO GP LIBERAZIONE CICLISMO OGGI

Giovedì 25 aprile

Ore 09.00 GP Liberazione, gara femminile (96 km)

Ore 14.00 GP Liberazione, gara Under 23 maschile (138 km)

PROGRAMMA GP LIBERAZIONE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

PERCORSO GP LIBERAZIONE 2024