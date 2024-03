Sport in tv oggi (domenica 3 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 3 marzo: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, l’atletica con i Mondiali indoor, gli sport invernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, slittino, bob e biathlon, il basket con la Serie A, il calcio con la Serie A, e molto altro.

Per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon la prima gara della giornata sarà la staffetta single mixed delle ore 12.45, che sarà strutturata in modo che siano le donne a percorrere prima e terza frazione, mentre agli uomini toccheranno la seconda e l’ultima parte della prova. Per l’Italia saranno in gara Samuela Comola e Didier Bionaz.

Nella staffetta mista delle ore 14.45 le donne affronteranno le prime due frazioni, mentre agli uomini saranno riservate le ultime due: l’Italia sarà rappresentata dalla formazione composta da Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, che scenderanno in pista in quest’ordine.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 3 marzo

09.00 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo femminile – YouTube FIL Luge

09.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: qualificazioni sprint tl femminile – eurosport.it, discovery+

09.30 Scherma, Coppa del Mondo Atene: sciabola femminile a squadre – YouTube FencingWorldWide – Ophardt Team Sportevent

09.50 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: qualificazioni sprint tl maschile – eurosport.it, discovery+

10.00 Scherma, Coppa del Mondo Padova: sciabola maschile a squadre – YouTube FederSchermaTV 1

10.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti: LH HS130 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

10.20 Ciclismo, Grote prijs Jean – Pierre Monseré – 14.00 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

10.30 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo maschile – YouTube FIL Luge

10.30 Biathlon, IBU Cup Obertilliach I: staffetta mista – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

11.05 Atletica, Mondiali indoor Glasgow: 3a giornata, sessione mattutina – Rai Sport HD, Rai Play

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Sierra Nevada: cross maschile e femminile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

11.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: finali sprint tl femminile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 2, differita 20.00 Rai Sport HD, Rai Play

12.00 Basket, Serie A: Sassari-Virtus Bologna – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

12.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Roma – VBTV

12.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: finali sprint tl maschile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 2, differita 20.00 Rai Sport HD, Rai Play

12.30 Basket, Serie A: Napoli-Treviso – DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Verona-Sassuolo – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Coppa Italia: Milan-Roma – Youtube FIGC Calcio Femminile

12.30 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: staffetta a squadre – YouTube FIL Luge

12.45 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo: staffetta single mixed – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

13.15 Ciclismo, Parigi-Nizza: 1a tappa – 15.10 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, 16.00 Rai 2 HD, Rai Play

13.30 Biathlon, IBU Cup Obertilliach I: staffetta single mixed – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Bob, Mondiali Winterberg: 3a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti: 10 km maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

14.45 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo: staffetta mista – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

15.00 Calcio, Serie A: Empoli-Cagliari – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Frosinone-Lecce – DAZN, ZONA DAZN 2

15.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Scandicci – VBTV, Rai Sport HD, Rai Play

15.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Fiorentina-Juventus – Youtube FIGC Calcio Femminile

16.00 Bob, Mondiali Winterberg: 4a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: LH HS130 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Sci alpino, Coppa del mondo Aspen: 1a manche slalom maschile – Eurosport 2 HD, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, DAZN, differita 23.10 Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Basket, Serie A: Milano-Varese – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Novara – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Trentino – VBTV

17.30 Basket, Serie A: Brindisi-Cremona – DAZN

17.30 Volley, SuperLega: Monza-Cisterna – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Milano-Perugia – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Piacenza-Modena – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Catania-Taranto – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Trentino-Padova – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Verona-Civitanova – VBTV

18.00 Basket, Serie A: Scafati-Venezia – DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Faenza – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Sesto San Giovanni – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino-Brixia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Milano-Virtus Bologna – flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Bologna – DAZN, ZONA DAZN

18.15 Basket, Serie A: Pistoia-Tortona – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Pesaro-Brescia – DAZN

19.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells: 1° turno qualificazioni (2° match dalle 19.00 Errani-Krunic) – Nessuna copertura tv / streaming

19.00 Tennis, WTA 250 Austin: finale, Wang-Yuan – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, WTA TV

19.30 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Busto Arsizio – VBTV, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

20.00 Atletica, Mondiali indoor Glasgow: 3a giornata, sessione serale – Rai 2 HD, poi dalle 20.30 Rai Sport HD, poi dalle 21.00 Rai 2 HD, Rai Play

20.00 Sci alpino, Coppa del mondo Aspen: 2a manche slalom maschile – Eurosport 1 HD, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, DAZN, differita 00.10 Rai Sport HD, Rai Play

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Juventus – DAZN, ZONA DAZN

21.00 Tennis, esibizione Las Vegas: Nadal-Alcaraz – Netflix

23.00 Tennis, ATP 250 Santiago del Cile: finale, Tabilo-Baez – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

00.00 Tennis, WTA 500 San Diego: finale, Kostyuk-Boulter – Sky Sport Max, Sky Go, Now, WTA TV

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Domenica 3 marzo

19.30 Banana Sport un programma ideato e condotto da Dario Pattacini su sport2u.tv