LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si inizia con una frazione mossa

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza 2024, con partenza ed arrivo a Les Mureaux! Frazione mossa, che si apre a più soluzioni: il finale potrebbe strizzare l’occhio sia ai finisseur che ai velocisti capaci di reggere in salita.

Una frazione nervosa, con un circuito da ripetere per un paio di volte, ma con una conformazione differente. Nella prima ripetizione si affronta in apertura la Cote de Bazemont (1,7 km al 6,6% e massimale al 10%), poi ci sono quasi ottanta chilometri relativamente tranquilli prima della Cote d’Herbeville, di 2,6 chilometri al 5,1%. La pendenza media è però viziata da un tratto in falsopiano, poiché si tocca anche il 14%.

Dopo il primo passaggio a Les Mureaux, si ritorna nuovamente sulle due salite già menzionate, stavolta assai più ravvicinate (a distanza di 30 chilometri l’una dall’altra) e inframezzate dallo strappo di Montainville, che assegna secondi d’abbuono. Anche il finale tende verso l’alto, andando a favore di quei velocisti capaci di tenere le ruote in salita come Mads Pedersen (Lidl-Trek) ed Arnaud De Lie (Lotto-Dstny).

La prima frazione della Parigi-Nizza 2024 prenderà il via alle ore 13.05