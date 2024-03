LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lahti 2024 in DIRETTA: Pellegrino cerca il podio dove vinse il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della sprint a tecnica libera di Lahti (Finlandia), dove quest’oggi ci sarà possibilità di ottenere un piazzamento sul podio.

L’Italia si affida a chi in quel di Lahti a compiuto la storia dello sci di fondo. Federico Pellegrino ha conquistato una medaglia d’oro ai Campionati mondiali del 2017 su queste nevi, ed è stato il momento più alto della carriera. Oltre a essere il primatista assoluto per vittorie in sprint a skating, è l’unico azzurro capace di salire sul podio a livello individuale. Questo 2024 ci ha consegnato però un Elia Barp in più, veneto che è stato capace di insidiare un piazzamento nei primi 3 a Canmore nel format, giungendo 5° a seguito di un episodio (regolarissimo) negli ultimi metri. Senza dimenticare anche il 6° posto di Simone Daprà in terra USA.

Facile non sarà, la vittoria è prenotata da chi va a caccia dell’85° affresco in Coppa del Mondo, Johannes Hœsflot Klaebo. L’impressione è che i francesi possano essere battibili, se non altro per la condizione precaria evidenziata, soprattutto da Chanavat, nelle ultime uscite post-Tour de Ski e post-aver battuto Klaebo. Attenzione come sempre anche ai norvegesi, con Valnes che insegue (nella sua tecnica meno forte) a -99 punti dal fuoriclasse connazionale, dopo il suicidio agonistico di Minneapolis.

Tra le donne si riproporrà l’epica sfida tra Kristine Stavaas Skistad e le svedesi, con quest’ultima vittoriosa nell’ultima uscita in USA. Jonna Sundling pare essere la donna più in forma del momento, per quanto riguarda la Svezia. A meno di mancate qualificazioni con annessa vittoria di Linn Svahn (leader di specialità), Jessie Diggins domani archivierà ufficialmente (anche se non per la matematica) il successo in Coppa del Mondo. Per l’Italia Nicole Monsorno in cerca della prima semifinale della carriera a in gare sprint di primo livello.

Non resta che auurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live delle sprint a tecnica libera di Lahti, Finlandia. Le qualificazioni prenderanno il via alle 9:00 mentre i quarti di finale saranno dalle 11:45.