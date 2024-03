LIVE Scherma, Coppa del Mondo sciabola Atene 2024 in DIRETTA: tappa determinante per l’Italia femminile verso le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La situazione nel ranking olimpico della sciabola

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della prova a squadre della sciabola femminile della tappa di Atene, in Grecia, della Coppa del Mondo di scherma 2023-2024. Prosegue la corsa della sciabola femminile verso le qualificazioni ai Giochi tramite i ranking olimpici a squadre: ad Atene, in Grecia, oggi si tiene la prova a squadre che potrebbe rivelarsi decisiva verso Parigi 2024.

Nel ranking olimpico l’Italia della sciabola femminile è sesta, e la quinta classificata è l’Ucraina, che prenderebbe il posto come miglior europea al di fuori delle prime 4: tra il 5° ed il 16° posto, però, non vi sono Paesi del Continente americano, dato che gli USA sono tra le prime 4 ed il Messico è 17°, e lo slot in questione, dunque, passerebbe così all’Italia.

Attenzione, però, perché al termine delle prove in calendario il peggior risultato andrà scartato: Hong Kong perderebbe 20 punti, mentre il Messico ha uno 0, quindi in questo momento le centramericane scavalcherebbero le asiatiche di 7 punti, 102 contro 95, salendo al 16° posto, ottenendo lo slot continentale e lasciando fuori dai Giochi l’Italia.

La prova a squadre della sciabola femminile della tappa di Atene, in Grecia, della Coppa del Mondo di scherma 2023-2024 scatterà alle ore 09.30 italiane. OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’evento: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!