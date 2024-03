Calendario sport invernali oggi: orari 3 marzo, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 3 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, slittino e biathlon, oltre ai Mondiali senior di bob ed all’IBU Cup di biathlon.

Si concluderà ad Oslo Holmenkollen, in Norvegia, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: la prima gara della giornata sarà la staffetta single mixed delle ore 12.45, che proporrà al via 23 coppie. Per l’Italia saranno in gara Samuela Comola e Didier Bionaz.

La seconda gara della giornata di chiusura sarà la staffetta mista delle ore 14.45, che prevede la partecipazione di 23 quartetti: l’Italia sarà rappresentata dalla formazione composta da Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, che scenderanno in pista in quest’ordine.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 3 marzo

09.00 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo femminile – YouTube FIL Luge

09.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: qualificazioni sprint tl femminile – eurosport.it, discovery+

09.50 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: qualificazioni sprint tl maschile – eurosport.it, discovery+

10.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti: LH HS130 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

10.30 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo maschile – YouTube FIL Luge

10.30 Biathlon, IBU Cup Obertilliach I: staffetta mista – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Sierra Nevada: cross maschile e femminile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

11.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: finali sprint tl femminile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 2, differita 20.00 Rai Sport HD, Rai Play

12.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: finali sprint tl maschile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 2, differita 20.00 Rai Sport HD, Rai Play

12.30 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: staffetta a squadre – YouTube FIL Luge

12.45 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo: staffetta single mixed – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

13.30 Biathlon, IBU Cup Obertilliach I: staffetta single mixed – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Bob, Mondiali Winterberg: 3a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti: 10 km maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

14.45 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo: staffetta mista – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

16.00 Bob, Mondiali Winterberg: 4a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: LH HS130 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Sci alpino, Coppa del mondo Aspen: 1a manche slalom maschile – Eurosport 2 HD, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, DAZN, differita 23.10 Rai Sport HD, Rai Play

20.00 Sci alpino, Coppa del mondo Aspen: 2a manche slalom maschile – Eurosport 1 HD, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, DAZN, differita 00.10 Rai Sport HD, Rai Play