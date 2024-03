LIVE Atletica, Mondiali indoor 2024 in DIRETTA: Iapichino e Tecuceanu per continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor in programma a Glasgow in Scozia. Nella terza giornata di gare della rassegna iridata si assegnano gli ultimi 12 titoli mondiali. Sono 21 gli azzurri convocati per Glasgow, per una Nazionale che finora si è comportata molto bene.

Si parte alle 11.05 con i 60 metri ostacoli dell’eptathlon, quinto evento della prova multipla maschile senza azzurri al via. L’Europa punta in alto con talenti come lo svizzero Simon Ehammer, i norvegesi Sander Skotheim e Markus Rooth, il belga Hauttekeete e il francese Gletty. Mancano tanti superbig come Warner, LePage e Mayer. Presente anche il leader stagionale, Ken Mullings delle Bahamas. Non ci sono azzurre anche nella finale del salto triplo femminile. Nella competizione femminile, la tre volte campionessa del mondo Yulimar Rojas è assente, ma il continente americano presenta un cast di alto livello con atlete come le cubane Leyanis Pérez e Liadagmis Povea, la coppia statunitense composta da Orji e Moore, e la specialista di Dominica Thea LaFond. Inoltre, fa ritorno alla competizione internazionale la spagnola Ana Peleteiro dopo la maternità, dimostrando un notevole miglioramento nella sua forma fisica

Per l’Italia ci sono Veronica Besana e Giada Carmassi al via dei 60 ostacoli. La bahamense Devynne Charlton ha compiuto una vera rivoluzione, stabilendo il nuovo record del mondo con un tempo di 7.67 secondi, e ora mira a riportare il titolo mondiale nella regione dei Caraibi, un traguardo che manca dal 1997 (quando vinse la giamaicana Freeman). L’atleta statunitense e co-primatista Tia Jones è assente (in gara al suo posto Masai Russell), lasciando aperta la lotta per il podio tra l’olandese Nadine Visser, due volte campionessa europea, e la polacca Skrzyszowska. Da tenere d’occhio anche la campionessa mondiale in carica, la francese Samba-Mayela. Non ci sarà l’Italia nelle batterie delle 4×400 maschili e femminili, con gli azzurri che hanno preferito proseguire la preparazione per il Mondiale di staffette che qualifica per i Giochi.

In chiusura della penultima sessione prima di sarà il salto con l’asta dell’Eptathlon, penultima prova e poi la finale dell’alto maschile, senza azzurri in pedana. A due anni dall’evento di Belgrado, il campione uscente sudcoreano Woo Sang-hyeok emerge come il favorito indiscusso, soprattutto considerando il momento di relativa stabilità della specialità. In gara ci saranno due dei medagliati di Istanbul, l’ucraino Protsenko e il belga Carmoy, oltre al neozelandese Hamish Kerr, medaglia di bronzo mondiale. L’ucraino Doroshchuk e il ceco Stefela, entrambi arrivati a un’altezza di 2,30 metri, rappresentano invece il rinnovamento generazionale nell’evento. Gli Stati Uniti saranno rappresentati da McEwen, che ha raggiunto i 2,33 metri, sperando di riconfermare la loro presenza sul podio dopo otto anni di assenza.

La sessione serale si aprirà con la finale dell’asta maschile, anche questa senza italiani ma molto interessante perchè al via ci sarà la star assoluta della atletica mondiale, lo svedese Armand Duplantis, che lasciò Belgrado nel 2022 con il titolo mondiale e il primato personale di 6,20 metri, che successivamente ha migliorato e quasi eguagliato nei giorni scorsi, arrivando a un passo dai 6,24 metri. Lo svedese si trova di fronte ai suoi rivali storici, tra cui la coppia statunitense composta da Sam Kendricks (in un momento di forma in crescita) e Chris Nilsen (gli Stati Uniti non vincono l’oro dal 2006), il primatista asiatico Obiena, stella delle Filippine, e altri due avversari di alto livello, il francese Collet e l’australiano Marschall.

A seguire la finale più interessante per l’Italia, quella del lungo donne con Larissa Iapichino che darà l’assalto al podio. La forte squadra degli Stati Uniti vanta il nome di Tara Davis-Woodhall, la texana che si è fatta notare con il suo straordinario salto di 7,18 metri, dominando la stagione. Con le assenze della campionessa olimpica tedesca Mihambo, della campionessa mondiale serba Ivana Spanovic e della campionessa europea indoor britannica Sawyers, le contendenti per i vertici della classifica, basandosi sulle prestazioni delle ultime settimane, includono la nigeriana Ese Brume, medaglia d’argento a Belgrado, l’italiana Larissa Iapichino, medaglia d’argento europea indoor con un salto di 6,80 metri agli Assoluti, la tedesca Assani, la romena Alina Rotaru-Kottmann e la svizzera Annik Kälin, specialista di lungo salto ed eptathlon.

A seguire si disputeranno le finali delle due 4×400 maschili e femminili dove non è iscritta l’Italia e le semifinali dei 60 ostacoli donne, prima di concludere l’Eptathlon con la prova sui 1000 metri. Il finale prevede l’atto conclusivo dei 60 ostacoli donne e po9i si trasformerà in una sorta di festival del mezzofondo con ben quattro finali a fila: 800 uomini e donne e 1500 uomini e donne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor in programma a Glasgow in Scozia. cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 11.05 con la sessione mattutina, dalle 20.00 la seconda sessione di giornata. Buon divertimento!