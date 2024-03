LIVE Biathlon, Staffetta mista Oslo 2024 in DIRETTA: Italia per riscattare il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della staffetta mista tradizionale di biathlon da Oslo-Holmenkollen, Norvegia.

Si chiude il tormentato weekend di gare nella cattedrale degli sport invernali. L’obiettivo di Lisa Vittozzi è stato raggiunto, confermarsi in lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo. Anche se è stata una tappa in cui ha perso da Tandrevold, leader con 93 punti di vantaggio sull’azzurra, ha comunque scalato una posizione mettendosi momentaneamente dietro Justine Braisaz. Quest’oggi ci sono chance concrete di fare bene in entrambe le staffette miste, soprattuto in quella con il format a quattro frazioni.

L’Italia prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista in una staffetta mista, che viste le condizioni della neve e quel poco che c’è in palio, potrebbe anche riservare sorprese. La squadra da battere è la Norvegia, se non per il fatto di schierare i fratelli Bø in terza e quarta frazione, con Tandrevold al lancio e Lien in seconda. La seconda forza in campo potrebbe anche essere l’Italia, che schiera Auchentaller, Vittozzi, Hofer e Giacomel. Dopodiché Svezia (Brorsson, E. Öberg, Nelin, Ponsiluoma) che, insieme alla Francia (Simon, Chauveau, Claude, Fillon Maillet) campionessa mondiale in carica, mettono in campo uno schieramento rimaneggiato ma, soprattutto i transalpini, sono comunque pericolose. Anche la Germania sarà una delle avversarie dell’Italia, con Hettich, Schneider, Doll e Nawrath.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della staffetta mista (format olimpico) di biathlon, da Oslo-Holmenkollen. Si partirà alle ore 14:45.