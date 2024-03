LIVE Biathlon, Single mixed relay Oslo 2024 in DIRETTA: l’Italia si affida a Comola e Bionaz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Single Mixed, in programma ad Oslo (Norvegia), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024. Si chiude il programma nella capitale norvegese con le staffette miste, e in quella non olimpica l’Italia si affida a Samuela Comola e Didier Bionaz.

Francia e Norvegia un gradino sopra tutte, ma poi per il podio la partita è aperta. I padroni di casa si affidano alla coppia inedita Juni Arnekleiv-Vetle Christiansen, mentre i transalpini rispondono con Lou Jeanmonnot-Emilien Jacquelin. A differenza dei recenti campionati Mondiali, partono le donne e chiudono gli uomini, con i detentori del titolo iridato che forse oggi sono favoriti. Sulla carta, e vedendo quello che è andato in scena ad Oslo, è infatti la coppia francese sulla carta a partire un pizzico avanti. Attenzione poi alla Germania, vincitrice dell’ultima staffetta mista a coppie nel massimo circuito itinerante, che a fianco dello specialista Justus Strelow schiera la giovane Selina Grotian. Da battaglia anche la Svezia (Magnusson/Samuelsson), la Svizzera (Haecki/Hartweg), la Lettonia (Bendika/Rastorgujevs) e gli Stati Uniti (Irwin/Campbell).

Lo staff tecnico italiano decide di schierare Samuela Comola e Didier Bionaz, sulla carta non i più adatti a questo format. Sono enormemente avvantaggiati coloro che hanno una grande velocità al poligono, e questa per i due azzurri non è certo nelle loro corde. Si privilegia la staffetta mista olimpica (dove non viene fatta riposare Vittozzi), ma la coppia azzurra ha le sue carte da giocarsi. Se ci dovesse essere vento, come ieri, allora cambiano completamente i connotati della gara, e un’atleta come Comola può fare la differenza. Bionaz deve ritrovare le percentuali al poligono, scese drasticamente dall’inizio del Mondiale in poi.

start della gara previsto alle 12.45.