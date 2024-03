Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2024 oggi in tv: orari 21 marzo, programma, streaming, italiani in gara

Primo giorno decisivo ai Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento presso l’imponente Bell Centre di Montrèal (Canada). Nel day 2 di competizioni infatti si assegnerà la prima medaglia dell’evento, quella dedicata alle coppie d’artistico, oltre che svolgersi lo short program individuale maschile.

Saranno proprio gli atleti della specialità individuale a scendere per primi sul ghiaccio (inizio ore 16:00). Più che una gara, una vera e propria maratona, considerata la presenza monstre di partecipanti: ben 40, tra cui si contano anche Nikolaj Memola e Gabriele Frangipani, entrambi al debutto assoluto in un evento di caratura iridata. Al vertice è previsto invece lo scontro tra il super quadruplista Ilia Malinin e atleti di peso come Shoma Uno e Yuma Kagiyama, con il transalpino Adam Siao Him Fa pronto ad insidiarsi.

Alle 23:00 si alzerà invece il sipario sulla prova delle coppie, segmento dai risvolti imprevedibili. Al momento infatti Sara Conti e Niccolò Macii occupano la terza posizione in classifica, tallonati dai vicinissimi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin e Anastasia Metelkina-Luka Berulava, distanti meno di un punto. Al comando invece figurano i padroni di casa Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, i quali hanno preceduto Riku Miura-Ryuichi Kihara. Chiamati a una fattibile risalita poi i detentori del titolo continentale Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, attualmente ottavi.

I Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery+. Per la seconda giornata sono comunque previste delle trasmissioni in diretta televisiva su Eurosport 1 e su RAI Sport +HD (con una copertura non completa), oltre che in streaming su RAI Play, Sky Go e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambi i segmenti di gara. Di seguito tutti i dettagli.

Giovedì 21 marzo

16:10-21:00 Short program individuale maschile (in gara Nikolaj Memola e Gabriele Frangipani)

23:10-3:00 Free program coppie d’artistico (in gara Beccari-Guarise, Conti-Macii)

